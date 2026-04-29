В Киеве ответили Мадьяру, что график встреч Зеленского на июнь пока не согласован

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин дал комментарии после предложения будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра встретиться с Зеленским в июне, пишет ТАСС со ссылкой на «Европейскую правду».

В материале издания приводится заявление Литвина о том, что график встреч украинского лидера на 1-й летний месяц не согласован. Он в том числе указал, что согласование двусторонних встреч должно осуществляться «в рамках двусторонних контактов».

Ранее Мадьяр сообщал о планах провести встречу с Зеленским для обсуждения прав венгров, живущих в Закарпатье.

Мадьяр хочет обсудить с Зеленским закарпатских венгров

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