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В Киеве ответили Мадьяру, что график встреч Зеленского на июнь пока не согласован

29 апреля 2026 13:40
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В Киеве ответили Мадьяру, что график встреч Зеленского на июнь пока не согласован-0

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин дал комментарии после предложения будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра встретиться с Зеленским в июне, пишет ТАСС со ссылкой на «Европейскую правду».

В материале издания приводится заявление Литвина о том, что график встреч украинского лидера на 1-й летний месяц не согласован. Он в том числе указал, что согласование двусторонних встреч должно осуществляться «в рамках двусторонних контактов».

Ранее Мадьяр сообщал о планах провести встречу с Зеленским для обсуждения прав венгров, живущих в Закарпатье.

Мадьяр хочет обсудить с Зеленским закарпатских венгров

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

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