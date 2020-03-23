В Киеве остановлено движение общественного транспорта

Новости Украины. В Киеве в связи с пандемией коронавируса остановлено движение общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 23 марта воспользоваться им смогут только те пассажиры, которые работают на предприятиях, обеспечивающих критически важные сферы жизни города.

Среди них – медицинские работники, спасатели, правоохранители, продавцы и аптекари. При этом ездить в транспорте они смогут лишь при наличии специальных пропусков. Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы