Прямой эфир

В Киеве остановлено движение общественного транспорта

23 марта 2020 08:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Киеве в связи с пандемией коронавируса остановлено движение общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 23 марта воспользоваться им смогут только те пассажиры, которые работают на предприятиях, обеспечивающих критически важные сферы жизни города. 

В Киеве остановлено движение общественного транспорта-1

Среди них –  медицинские работники, спасатели, правоохранители, продавцы и аптекари. При этом ездить в транспорте они смогут лишь при наличии специальных пропусков.

Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы

В Киеве остановлено движение общественного транспорта-4

Тем временем в Китае выздоровели почти 90 % зараженных коронавирусом. Число инфицированных с каждым днем становится меньше. За последние сутки в стране не выявлено ни одного местного случая заражения. Все 39 новоиспечённых пациентов недавно прибыли из-за рубежа. Эпидемиологическая ситуация в Поднебесной стабилизируется. Введённые ограничения постепенно отменяются. 

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
15-летний ребёнок погиб во время сильного землетрясения в Хорватии
22 марта 2020 12:43

15-летний ребёнок погиб во время сильного землетрясения в Хорватии

В Китае постепенно снимают ограничения, связанные с коронавирусом
21 марта 2020 17:41

В Китае постепенно снимают ограничения, связанные с коронавирусом

В Москве около 0, в Киеве +1. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 марта
21 марта 2020 15:55

В Москве около 0, в Киеве +1. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 марта