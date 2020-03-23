В Киеве остановлено движение общественного транспорта

Новости Украины. В Киеве в связи с пандемией коронавируса остановлено движение общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 23 марта воспользоваться им смогут только те пассажиры, которые работают на предприятиях, обеспечивающих критически важные сферы жизни города.
Среди них – медицинские работники, спасатели, правоохранители, продавцы и аптекари. При этом ездить в транспорте они смогут лишь при наличии специальных пропусков.
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Тем временем в Китае выздоровели почти 90 % зараженных коронавирусом. Число инфицированных с каждым днем становится меньше. За последние сутки в стране не выявлено ни одного местного случая заражения. Все 39 новоиспечённых пациентов недавно прибыли из-за рубежа. Эпидемиологическая ситуация в Поднебесной стабилизируется. Введённые ограничения постепенно отменяются.