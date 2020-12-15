В Киеве на акции протеста вышли предприниматели. Они выступают против жёстких карантинных ограничений для бизнеса

Новости Украины. В Киеве вновь неспокойно. У здания Верховной Рады проходит масштабная акция протеста предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди выступают против жестких карантинных ограничений для бизнеса, которые намерены ввести с 8 по 20 января. Кроме того, протестующие в очередной раз требуют принять законопроект об упрощенном налогообложении.