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В Киеве на акции протеста вышли предприниматели. Они выступают против жёстких карантинных ограничений для бизнеса

15 декабря 2020 12:44
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Новости Украины. В Киеве вновь неспокойно. У здания Верховной Рады проходит масштабная акция протеста предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовый протест в Киеве. Здание Конституционного суда забросали петардами

В Киеве на акции протеста вышли предприниматели. Они выступают против жёстких карантинных ограничений для бизнеса-1

В Киеве на акции протеста вышли предприниматели. Они выступают против жёстких карантинных ограничений для бизнеса-3

Люди выступают против жестких карантинных ограничений для бизнеса, которые намерены ввести с 8 по 20 января. Кроме того, протестующие в очередной раз требуют принять законопроект об упрощенном налогообложении.

В Киеве на акции протеста вышли предприниматели. Они выступают против жёстких карантинных ограничений для бизнеса-6

Несколько столичных улиц перекрыты, национальная полиция и гвардия работают в усиленном режиме.

# Акции протеста # Фотофакт

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