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В Киеве митингуют против обязательной вакцинации. Сотни человек вышли на улицы

18 сентября 2021 16:24
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Новости Украины. Сотни человек вышли на митинг в центре Киева. 18 сентября на Михайловской площади украинские активисты выступают против обязательной вакцинации и ограничений в связи с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Киеве митингуют против обязательной вакцинации. Сотни человек вышли на улицы-1

До 1 октября в Украине действует адаптивный карантин. В этом случае ограничения устанавливаются на каждую территориальную зону отдельно и зависят от эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. Тем не менее за последнее время количество заболевших коронавирусом в стране возросло.

# Акции протеста # Фотофакт

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