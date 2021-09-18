В Киеве митингуют против обязательной вакцинации. Сотни человек вышли на улицы

Новости Украины. Сотни человек вышли на митинг в центре Киева. 18 сентября на Михайловской площади украинские активисты выступают против обязательной вакцинации и ограничений в связи с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 1 октября в Украине действует адаптивный карантин. В этом случае ограничения устанавливаются на каждую территориальную зону отдельно и зависят от эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. Тем не менее за последнее время количество заболевших коронавирусом в стране возросло.