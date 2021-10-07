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В Киеве масштабная акция протеста профсоюзов. Украинцы выдвинули ряд требований к Верховной Раде

07 октября 2021 10:42
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Новости Украины. В Киеве проходит масштабная акция протеста профсоюзов. Украинцы выступают против продвижения антисоциальных, антитрудовых и антипрофсоюзных законодательных инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Киеве масштабная акция протеста профсоюзов. Украинцы выдвинули ряд требований к Верховной Раде-1

Участники выдвигают ряд требований к Верховной раде, правительству и работодателям. В частности, повысить минимальную зарплату и пенсии, а также не принимать закон, упрощающий увольнение работников. Кроме того, митингующие настаивают на принятии нового Трудового кодекса, который защитит людей.

В Киеве масштабная акция протеста профсоюзов. Украинцы выдвинули ряд требований к Верховной Раде-4

Чиновников также призывают установить доступные для населения цены на газ, тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги. Митингующие собрались на Майдане, после чего пошли к правительственному кварталу. Желающих присоединиться к демонстрации оказалось так много, что в центре Киева даже пришлось перекрыть движение. По словам организаторов, если требования людей не будут услышаны, то широкомасштабные акции протеста пройдут по всей Украине.

# Акции протеста # Фотофакт

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