В Киеве масштабная акция протеста профсоюзов. Украинцы выдвинули ряд требований к Верховной Раде

Участники выдвигают ряд требований к Верховной раде, правительству и работодателям. В частности, повысить минимальную зарплату и пенсии, а также не принимать закон, упрощающий увольнение работников. Кроме того, митингующие настаивают на принятии нового Трудового кодекса, который защитит людей.

Чиновников также призывают установить доступные для населения цены на газ, тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги. Митингующие собрались на Майдане, после чего пошли к правительственному кварталу. Желающих присоединиться к демонстрации оказалось так много, что в центре Киева даже пришлось перекрыть движение. По словам организаторов, если требования людей не будут услышаны, то широкомасштабные акции протеста пройдут по всей Украине.