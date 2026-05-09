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В Киеве и Харькове люди несут цветы к мемориалам в День Победы

09 мая 2026 10:50
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В Киеве и Харькове люди несут цветы к мемориалам в День Победы-0

В Киеве и Харькове 9 Мая украинские граждане приходят к мемориалам, чтобы почтить память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, пишет ТАСС. Многие несут портреты воевавших родственников.

Киевляне несут цветы к Вечному огню в парке Славы. Жители Харькова приносят цветы к Мемориалу Славы. Среди желающих почтить память воинов ВОВ есть как представители старшего поколения, так и молодежь. Звучат советские композиции. Харьковчане сами исполняют «День Победы» и «Смуглянку».

Киев с 2015 года не использует термин «Великая Отечественная война», обозначив его как «советский пережиток». В 2024 году Украина первый раз официально не праздновала День Победы, в 2023 году страна осуществила перенос празднования на 8 мая. В Украине 9 мая – День Европы.

Знамя Победы поднято над Гродненским областным драматическим театром

Фото: Pinterest

# День Победы # Великая Отечественная война

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