В кенийском заповеднике умер последний самец северного белого носорога. Есть ли шанс у подвида возродиться?

Новости Кении. В кенийском заповеднике умер Судан – последний самец северного белого носорога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кении. В кенийском заповеднике умер Судан – последний самец северного белого носорога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь на планете остались лишь две самки этого вида. Если планы по восстановлению популяции с помощью генетического материала и ближайших сородичей северных носорогов не будут осуществлены, можно считать этот подвид полностью вымершим.
Отметим, белый носорог – самое крупное после слона млекопитающее планеты.