В кенийском заповеднике умер последний самец северного белого носорога. Есть ли шанс у подвида возродиться?

Теперь на планете остались лишь две самки этого вида. Если планы по восстановлению популяции с помощью генетического материала и ближайших сородичей северных носорогов не будут осуществлены, можно считать этот подвид полностью вымершим.

Отметим, белый носорог – самое крупное после слона млекопитающее планеты.