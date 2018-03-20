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В кенийском заповеднике умер последний самец северного белого носорога. Есть ли шанс у подвида возродиться?

20 марта 2018 12:31
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Новости Кении. В кенийском заповеднике умер Судан – последний самец северного белого носорога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В кенийском заповеднике умер последний самец северного белого носорога. Есть ли шанс у подвида возродиться?-1

Теперь на планете остались лишь две самки этого вида. Если планы по восстановлению популяции с помощью генетического материала и ближайших сородичей северных носорогов не будут осуществлены, можно считать этот подвид полностью вымершим.

Отметим, белый носорог – самое крупное после слона млекопитающее планеты.

В кенийском заповеднике умер последний самец северного белого носорога. Есть ли шанс у подвида возродиться?-4

В кенийском заповеднике умер последний самец северного белого носорога. Есть ли шанс у подвида возродиться?-6

# Дикие животные # Фотофакт

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