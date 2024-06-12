В Казани стартуют Игры стран БРИКС

Церемония открытия Игр стран БРИКС пройдет 12 июня в Казани. Состязания продлятся до 24 июня. Принять участие планируют около 5 тысяч спортсменов из 97 стран, сообщает ТАСС.

Соревнования начнутся 13 июня. Будет разыграно 387 медалей. На Играх БРИКС представлены 27 видов спорта: бадминтон, бокс, акробатический рок-н-ролл, дзюдо, карате, конный спорт, плавание, тяжелая атлетика, спортивная гимнастика, шахматы и другие.

В соревнованиях участвуют не только страны-участницы БРИКС, но и другие государства.