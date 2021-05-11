Новости России. В Казани при стрельбе в школе погибли одиннадцать человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром 11 мая в Казани неизвестные открыли огонь в школе №175 на улице Джаудата Файзи, 8. Также сообщается о взрыве.

В результате происшествия погибли 11 человек, среди которых учитель и восемь учеников. Уточняется, что двое подростков разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

К месту происшествия была направлена 21 бригада скорой помощи. С эвакуированными детьми в настоящее время работают психологи.

По факту стрельбы в учебном заведении возбуждено уголовное дело. Предварительно, стрелявшими были подростки. Один из нападавших задержан, второй – ликвидирован.