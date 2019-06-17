В казахстанском Костанае прогремел взрыв: семь человек пострадали

Новости Казахстана. В казахстанском Костанае прогремел взрыв: известно как минимум о семи пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло после установки газового оборудования.
Новости Казахстана. В казахстанском Костанае прогремел взрыв: известно как минимум о семи пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло после установки газового оборудования.
В двухэтажном здании располагалась точка продажи фаст-фуда и станция технического обслуживания.
В результате взрыва строение полностью разрушено, на его обломках вспыхнул пожар. Район происшествия оцеплен. На месте работают экстренные службы. Пострадавших доставили в больницу.