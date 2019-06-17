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В казахстанском Костанае прогремел взрыв: семь человек пострадали

17 июня 2019 10:53
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Новости Казахстана. В казахстанском Костанае прогремел взрыв: известно как минимум о семи пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло после установки газового оборудования.

В казахстанском Костанае прогремел взрыв: семь человек пострадали-1

В двухэтажном здании располагалась точка продажи фаст-фуда и станция технического обслуживания.

В казахстанском Костанае прогремел взрыв: семь человек пострадали-4

В результате взрыва строение полностью разрушено, на его обломках вспыхнул пожар. Район происшествия оцеплен. На месте работают экстренные службы. Пострадавших доставили в больницу.

# Взрыв газа # Фотофакт

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