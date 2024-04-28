В Казахстане опровергли информацию о продаже военных самолетов ВСУ

Казахстанская компания «Казспецэкспорт» выступила с опровержением слухов о передаче списанных самолетов ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

В предприятии отметили, что распространенная в сети интернет информация не соответствует действительности.

Все сделки по продаже оборудования осуществлялись в соответствии с законом и исключительно между юридическими лицами Казахстана, иностранные фирмы в них не участвовали. Сам процесс использования воздушных судов и их компонентов находится под контролем и проводится таким образом, что исключает возможность реставрации техники.

Ранее в соцсетях появились сообщения о покупке неизвестными в Казахстане снятых с эксплуатации военных самолётов для последующей передачи их ВСУ на запчасти. В докладе также говорилось, что в октябре 2023 года Астана выставила на аукцион 117 снятых с вооружения советских истребителей и бомбардировщиков.