В Казахстане ликвидировали еще одного боевика, причастного к терактам в Актобе

Новости Казахстана. В Казахстане ликвидировали еще одного боевика. Таким образом, спецслужбы устранили уже 13 человек, организовавших серию терактов в Актобе.

Также полиция задержала восемь человек: они подозреваются в организации штурма оружейных магазинов и воинской части.

Напомню, несколько дней тому боевики похитили оружие и убили шестерых человек. По данным МВД Республики Казахстан в бегах остается еще от пяти до семи террористов. После атак экстремистов в Актобе на сорок дней введен желтый, умеренный, уровень террористической угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.