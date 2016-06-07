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В Казахстане ликвидировали еще одного боевика, причастного к терактам в Актобе

07 июня 2016 07:36
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Новости Казахстана. В Казахстане ликвидировали еще одного боевика. Таким образом, спецслужбы устранили уже 13 человек, организовавших серию терактов в Актобе.

Также полиция задержала восемь человек: они подозреваются в организации штурма оружейных магазинов и воинской части.

Напомню, несколько дней тому боевики  похитили оружие и убили шестерых человек. По данным МВД Республики Казахстан в бегах остается еще от пяти до семи террористов. После атак экстремистов в Актобе на сорок дней введен желтый, умеренный, уровень террористической угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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