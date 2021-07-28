В Казахстане 80% сотрудников офисов в крупных городах перейдут на удалёнку

Всплеск заражений и новые ограничения. Мир далек от завершения пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В крупных городах Казахстана, в том числе в столице Нур-Султан, на фоне непростой эпидобстановки усиливают карантинные меры. Со 2 августа под запретом будут все массовые мероприятия. 80 % сотрудников офисов и организаций перейдут на удаленку. Исключение составят лишь те, кто недавно переболел COVID-19 или получил вакцину.

В США возвращаются к обязательному масочному режиму в помещениях. Рекомендация касается районов с высоким уровнем распространения инфекции и относится ко всем, независимо от того, привит человек или нет.