В Казахстане 80% сотрудников офисов в крупных городах перейдут на удалёнку

Всплеск заражений и новые ограничения. Мир далек от завершения пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всплеск заражений и новые ограничения. Мир далек от завершения пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В крупных городах Казахстана, в том числе в столице Нур-Султан, на фоне непростой эпидобстановки усиливают карантинные меры. Со 2 августа под запретом будут все массовые мероприятия. 80 % сотрудников офисов и организаций перейдут на удаленку. Исключение составят лишь те, кто недавно переболел COVID-19 или получил вакцину.
В США возвращаются к обязательному масочному режиму в помещениях. Рекомендация касается районов с высоким уровнем распространения инфекции и относится ко всем, независимо от того, привит человек или нет.
В австралийском Сиднее из-за роста числа зараженных еще на месяц продлили карантин. За минувшие сутки в городе выявили 177 случаев заболевания – самый высокий показатель с начала эпидемии.