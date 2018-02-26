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В Каталонии снова беспорядки, которые спровоцировал приезд в Барселону короля Фелипе VI

26 февраля 2018 15:35
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Новости Испании. В Каталонии вновь неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приезд в Барселону короля Фелипе VI на ужин по случаю крупнейшей выставки мобильной индустрии спровоцировал новые протесты.

Их организаторы – так называемые «Комитеты защиты республики», выступающие за независимость региона. Активисты вышли на улицы по соседству с Дворцом каталонской музыки, куда прибыл монарх, и устроили столкновения с полицией. В результате 19 человек оказались в больнице. Одного взяли под стражу за нападение на сотрудника правоохранительных органов.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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