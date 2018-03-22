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В Каталонии парламент попытается утвердить Жорди Туруля на пост главы автономии

22 марта 2018 12:45
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Новости Испании. Нового главу автономии попытаются утвердить в Каталонии. 22 марта парламент соберется, чтобы назначить на этот пост представителя коалиции «Вместе за Каталонию» Жорди Туруля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая спешка связана с завтрашним объявлением верховного суда предварительной меры пресечения шести политикам, проходящих по делу о референдуме 1 октября 2017. Расследование ведется и в отношении Туруля и партии, поддерживающие отделение Каталонии от Испании, опасаются, что его могут заключить под стражу.

В Каталонии парламент попытается утвердить Жорди Туруля на пост главы автономии-1

# Фотофакт # Международная политика

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