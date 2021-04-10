В Карибском море проснулся древнейший вулкан. Людей эвакуируют круизными лайнерами

Экстренная эвакуация в Карибском море. В государстве Сент-Винсент и Гренадины началось извержение одного из древнейших вулканов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экстренная эвакуация в Карибском море. В государстве Сент-Винсент и Гренадины началось извержение одного из древнейших вулканов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Суфриер выбросил столб дыма и пепла на высоту 6 тысяч метров. Рекомендацию об эвакуации получили около 16 тысяч жителей. Людей отправляют на круизные лайнеры и перевозят в безопасные районы острова.
Суфриер проснулся в конце 2020 года спустя несколько десятилетий покоя. За ситуацией следят специалисты.