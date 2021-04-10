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В Карибском море проснулся древнейший вулкан. Людей эвакуируют круизными лайнерами

10 апреля 2021 13:45
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Экстренная эвакуация в Карибском море. В государстве Сент-Винсент и Гренадины началось извержение одного из древнейших вулканов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Карибском море проснулся древнейший вулкан. Людей эвакуируют круизными лайнерами-1

Суфриер выбросил столб дыма и пепла на высоту 6 тысяч метров. Рекомендацию об эвакуации получили около 16 тысяч жителей. Людей отправляют на круизные лайнеры и перевозят в безопасные районы острова.

В Карибском море проснулся древнейший вулкан. Людей эвакуируют круизными лайнерами-4

Суфриер проснулся в конце 2020 года спустя несколько десятилетий покоя. За ситуацией следят специалисты.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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