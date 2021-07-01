В канадской провинции Британская Колумбия за пять дней из-за жары погибли 480 человек
Смертоносная жара накрыла США и Канаду. В американском Орегоне в результате аномальных температур погибли более шестидесяти человек. В большинстве случаев причиной смерти стала гипертермия, другими словами – перегрев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже несколько дней в штате фиксируют температурные рекорды. Воздух в регионе прогрелся до +47 градусов. Такая погода грозит стране масштабными лесными пожарами, которые могут превзойти печальные события 2020 года.
Ужасающие данные приходят и из Канады. За пять дней в провинции Британская Колумбия зафиксировано 480 случаев внезапной смерти жителей. По мнению специалистов, гибель людей может быть связана с аномально высокой температурой воздуха. Большинство погибших – пожилые люди. Жителям рекомендуют как можно меньше времени проводить на улице, пить больше воды и носить головные уборы.