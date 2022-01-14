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В Канаде суд запретил видеться с сыном отцу, у которого нет прививки от коронавируса

14 января 2022 09:49
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Новости Канады. В Канаде вынесен беспрецедентный приговор. В Квебеке суд запретил видеться с сыном отцу, у которого нет прививки от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судья счел, что это угрожает безопасности ребенка и может нанести вред его здоровью. Теперь для того, чтобы мужчина смог вновь выполнять родительские обязанности, он должен вакцинироваться. Он должен это сделать до февраля. А пока ребенок живет с матерью, которая, кстати, поддержала решение суда. Кроме того, она сама подала иск.

В Канаде суд запретил видеться с сыном отцу, у которого нет прививки от коронавируса-1

Теперь над антиваксерами нависла новая угроза – временно лишиться родительских прав. Ранее в Квебеке ввели налог на жителей, не сделавших прививку.

# Коронавирус # Фотофакт

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