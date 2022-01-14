В Канаде суд запретил видеться с сыном отцу, у которого нет прививки от коронавируса

Новости Канады. В Канаде вынесен беспрецедентный приговор. В Квебеке суд запретил видеться с сыном отцу, у которого нет прививки от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судья счел, что это угрожает безопасности ребенка и может нанести вред его здоровью. Теперь для того, чтобы мужчина смог вновь выполнять родительские обязанности, он должен вакцинироваться. Он должен это сделать до февраля. А пока ребенок живет с матерью, которая, кстати, поддержала решение суда. Кроме того, она сама подала иск.