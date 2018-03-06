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В Канаде сильнейший снегопад оставил без электричества более 10 тысяч жителей

06 марта 2018 09:17
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Новости Канады. Не менее 10 тысяч жителей канадской провинции Манитоба остались без электроснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Канаде сильнейший снегопад оставил без электричества более 10 тысяч жителей-1

К массовым обрывам на ЛЭП привел сильнейший снегопад. Специалисты уже приступили к устранению неполадок, однако, когда последствия непогоды будут полностью ликвидированы, сказать сложно. По сообщениям синоптиков, в регионе выпало уже 30 сантиметров осадков, что превысило месячную норму в два раза. Вероятнее всего, этот показатель – не предел.

Снегопад продолжается. Занятия в сельских школах пришлось отменить. Некоторые трассы закрыты из соображений безопасности: на дорогах фиксируют многочисленные ДТП.

В Канаде сильнейший снегопад оставил без электричества более 10 тысяч жителей-4

# Снегопады # Фотофакт

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