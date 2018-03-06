В Канаде сильнейший снегопад оставил без электричества более 10 тысяч жителей

Новости Канады. Не менее 10 тысяч жителей канадской провинции Манитоба остались без электроснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К массовым обрывам на ЛЭП привел сильнейший снегопад. Специалисты уже приступили к устранению неполадок, однако, когда последствия непогоды будут полностью ликвидированы, сказать сложно. По сообщениям синоптиков, в регионе выпало уже 30 сантиметров осадков, что превысило месячную норму в два раза. Вероятнее всего, этот показатель – не предел.

Снегопад продолжается. Занятия в сельских школах пришлось отменить. Некоторые трассы закрыты из соображений безопасности: на дорогах фиксируют многочисленные ДТП.