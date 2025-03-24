В Канаде проведут досрочные парламентские выборы в апреле

Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что досрочные выборы в парламент состоятся 28 апреля. Об этом пишет ТАСС.

Карни отметил, что это было принято для решения проблем экономики и ответа на тарифную политику США с целью получить широкую поддержку населения.

Изначально планировалось, что парламент возобновит свою работу 24 марта, а выборы будут назначены на 20 октября.