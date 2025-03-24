В Канаде проведут досрочные парламентские выборы в апреле

Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что досрочные выборы в парламент состоятся 28 апреля. Об этом пишет ТАСС.
Карни отметил, что это было принято для решения проблем экономики и ответа на тарифную политику США с целью получить широкую поддержку населения.
Изначально планировалось, что парламент возобновит свою работу 24 марта, а выборы будут назначены на 20 октября.
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Однако из-за того, что Карни стал премьер- министром 9 марта после ухода в отставку Джастина Трюдо, возникла необходимость в вотуме доверия. Так как у либералов нет большинства, а оппозиция отказалась их поддерживать, вотум доверия, скорее всего, будет провален.
В настоящее у Карни рейтинг одобрения составляет 37,7 %, в то время как его главный соперник, лидер консерваторов Пьер Пуальевр, имеет чуть меньший рейтинг одобрения - 37,4 %, как сообщает телеканал CBC.