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В Канаде проведут досрочные парламентские выборы в апреле

24 марта 2025 07:25
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Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что досрочные выборы в парламент состоятся 28 апреля. Об этом пишет ТАСС.

Карни отметил, что это было принято для решения проблем экономики и ответа на тарифную политику США с целью получить широкую поддержку населения.

Изначально планировалось, что парламент возобновит свою работу 24 марта, а выборы будут назначены на 20 октября. 

В Канаде проведут досрочные парламентские выборы в апреле-1

Фото: pixabay

Однако из-за того, что Карни стал премьер- министром 9 марта после ухода в отставку Джастина Трюдо, возникла необходимость в вотуме доверия. Так как у либералов нет большинства, а оппозиция отказалась их поддерживать, вотум доверия, скорее всего, будет провален.

В настоящее у Карни рейтинг одобрения составляет 37,7 %, в то время как его главный соперник, лидер консерваторов Пьер Пуальевр, имеет чуть меньший рейтинг одобрения - 37,4 %, как сообщает телеканал CBC.

# Международная политика

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