В Канаде потерпел крушение легкомоторный самолет: погиб пилот

Новости Канады. В канадской провинции Манитоба потерпел крушение легкомоторный самолет. Он стал терять высоту сразу после вылета из аэропорта Сент-Эндрюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. В канадской провинции Манитоба потерпел крушение легкомоторный самолет. Он стал терять высоту сразу после вылета из аэропорта Сент-Эндрюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спустя какое-то время воздушное судно рухнуло на проселочную дорогу. Жертвой аварии стал пилот. Место ЧП оцеплено. Там работают эксперты, которые установят обстоятельства и причины инцидента.