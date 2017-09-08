Прямой эфир

В Канаде потерпел крушение легкомоторный самолет: погиб пилот

08 сентября 2017 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Канады. В канадской провинции Манитоба потерпел крушение легкомоторный самолет. Он стал терять высоту сразу после вылета из аэропорта Сент-Эндрюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде потерпел крушение легкомоторный самолет: погиб пилот-1

Спустя какое-то время воздушное судно рухнуло на проселочную дорогу. Жертвой аварии стал пилот. Место ЧП оцеплено. Там работают эксперты, которые установят обстоятельства и причины инцидента.

# Авиакатастрофа

Другие новости рубрики

Все новости
В центре Лондона из-за короткого замыкания на электроподстанции прогремел взрыв: есть пострадавшие
08 сентября 2017 07:31

В центре Лондона из-за короткого замыкания на электроподстанции прогремел взрыв: есть пострадавшие

В аэропорту Майами мужчина с ножом пытался проникнуть на крышу одного из терминалов
08 сентября 2017 07:28

В аэропорту Майами мужчина с ножом пытался проникнуть на крышу одного из терминалов

Из-за урагана «Ирма» в штате Флорида учреждения образования переделаны во временные убежища для пострадавших
08 сентября 2017 07:24

Из-за урагана «Ирма» в штате Флорида учреждения образования переделаны во временные убежища для пострадавших