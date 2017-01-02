Прямой эфир

В Канаде полиция арестовала пьяного пилота авиалайнера, который потерял сознание прямо в кабине

02 января 2017 10:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Канады. В Канаде в центре внимания авиационный скандал. Полиция арестовала пьяного пилота пассажирского лайнера. Специалист, от которого зависели жизни более сотни человек, был в такой кондиции, что просто падал с кресла. А потом и вовсе потерял сознание прямо в кабине самолета.

Количество алкоголя в его крови в три раза превышало допустимую норму. И все это за пару минут до взлета. О более чем странном поведении пилота в полицию сообщили его коллеги. В результате самолет хоть с опозданием, но все-таки вылетел в мексиканский город Канкун, с другим пилотом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Алкоголь

Другие новости рубрики

Все новости
Беженцы, «Брексит», авиакатастрофы, теракты и новый президент США: лучшее и худшее в мире за 2016 год
01 января 2017 16:41

Беженцы, «Брексит», авиакатастрофы, теракты и новый президент США: лучшее и худшее в мире за 2016 год

Санта Клаус с автоматом Калашникова и десятки убитых: хроника теракта в ночном клубе Стамбула
01 января 2017 13:35

Санта Клаус с автоматом Калашникова и десятки убитых: хроника теракта в ночном клубе Стамбула

Теракт в новогоднюю ночь в Стамбуле: в результате стрельбы в клубе погибли 39 человек, около 70 ранены
01 января 2017 10:27

Теракт в новогоднюю ночь в Стамбуле: в результате стрельбы в клубе погибли 39 человек, около 70 ранены