В Канаде полиция арестовала пьяного пилота авиалайнера, который потерял сознание прямо в кабине

Новости Канады. В Канаде в центре внимания авиационный скандал. Полиция арестовала пьяного пилота пассажирского лайнера. Специалист, от которого зависели жизни более сотни человек, был в такой кондиции, что просто падал с кресла. А потом и вовсе потерял сознание прямо в кабине самолета.

Количество алкоголя в его крови в три раза превышало допустимую норму. И все это за пару минут до взлета. О более чем странном поведении пилота в полицию сообщили его коллеги. В результате самолет хоть с опозданием, но все-таки вылетел в мексиканский город Канкун, с другим пилотом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.