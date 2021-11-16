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В Канаде оползни заблокировали на трассе более 270 человек

16 ноября 2021 09:25
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Новости Канады. В Канаде более 270 человек, в том числе 50 детей оказались заблокированы в автомобилях на трассе из-за оползней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде оползни заблокировали на трассе более 270 человек-1

Проводится спасательная операция с привлечением вертолетов армии. По предварительным данным, на этом участке трассы могут находиться до 100 автомобилей.

Из-за сильных проливных дождей в Британской Колумбии фиксируются массовые подтопления, часть жителей вынуждена покинуть свои дома. Местами нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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