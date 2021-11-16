В Канаде оползни заблокировали на трассе более 270 человек

Новости Канады. В Канаде более 270 человек, в том числе 50 детей оказались заблокированы в автомобилях на трассе из-за оползней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проводится спасательная операция с привлечением вертолетов армии. По предварительным данным, на этом участке трассы могут находиться до 100 автомобилей.

Из-за сильных проливных дождей в Британской Колумбии фиксируются массовые подтопления, часть жителей вынуждена покинуть свои дома. Местами нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение.