В Канаде мужчина открыл огонь по автомобилю. Один человек погиб, четверо пострадали

Новости Канады. В Канаде сразу несколько случаев стрельбы. В Торонто неизвестный открыл огонь. Один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. В Канаде сразу несколько случаев стрельбы. В Торонто неизвестный открыл огонь. Один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина вышел из автомобиля и начал стрелять по людям в другой машине. Правоохранители обнаружили следы выстрелов на доме, который располагался рядом с местом ЧП. Жильцы дома не пострадали. Злоумышленник не найден.
Ранее пять человек пострадали в результате стрельбы в штате Онтарио. Там неизвестный начал стрелять по прохожим, после чего скрылся на машине. Версий о мотивах нападения, а также имя возможного подозреваемого не сообщается.