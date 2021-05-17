В Канаде мужчина открыл огонь по автомобилю. Один человек погиб, четверо пострадали

Новости Канады. В Канаде сразу несколько случаев стрельбы. В Торонто неизвестный открыл огонь. Один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина вышел из автомобиля и начал стрелять по людям в другой машине. Правоохранители обнаружили следы выстрелов на доме, который располагался рядом с местом ЧП. Жильцы дома не пострадали. Злоумышленник не найден.