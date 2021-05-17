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В Канаде мужчина открыл огонь по автомобилю. Один человек погиб, четверо пострадали

17 мая 2021 08:31
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Новости Канады. В Канаде сразу несколько случаев стрельбы. В Торонто неизвестный открыл огонь. Один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде мужчина открыл огонь по автомобилю. Один человек погиб, четверо пострадали -1

Мужчина вышел из автомобиля и начал стрелять по людям в другой машине. Правоохранители обнаружили следы выстрелов на доме, который располагался рядом с местом ЧП. Жильцы дома не пострадали. Злоумышленник не найден.

В Канаде мужчина открыл огонь по автомобилю. Один человек погиб, четверо пострадали -4

Ранее пять человек пострадали в результате стрельбы в штате Онтарио. Там неизвестный начал стрелять по прохожим, после чего скрылся на машине. Версий о мотивах нападения, а также имя возможного подозреваемого не сообщается.

# Стрельба # Фотофакт

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