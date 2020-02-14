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В Канаде из-за протестов в поддержку коренного народа закрыли часть железной дороги

14 февраля 2020 13:02
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Новости Канады. В Канаде закрыли значительную часть железной дороги. Причина – протесты в поддержку коренного народа Британской Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Канаде из-за протестов в поддержку коренного народа закрыли часть железной дороги-1

Несогласное с тем, что на их территории собираются построить газопровод, племя начало бастовать. В ответ на это конная полиция разрушила лагерь и арестовала десятки человек. После этого на протесты вышли желающие поддержать индейцев. По всей стране отменены сотни рейсов.

В Канаде из-за протестов в поддержку коренного народа закрыли часть железной дороги-4

Экономические последствия от такой блокады могут оказаться крайне серьезными. Ежегодно железнодорожным транспортом пользуются пять миллионов человек. Кроме того, осуществляются крупные грузоперевозки.

В Канаде из-за протестов в поддержку коренного народа закрыли часть железной дороги-7

# Забастовка # Фотофакт

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