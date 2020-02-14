В Канаде из-за протестов в поддержку коренного народа закрыли часть железной дороги

Новости Канады. В Канаде закрыли значительную часть железной дороги. Причина – протесты в поддержку коренного народа Британской Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. В Канаде закрыли значительную часть железной дороги. Причина – протесты в поддержку коренного народа Британской Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несогласное с тем, что на их территории собираются построить газопровод, племя начало бастовать. В ответ на это конная полиция разрушила лагерь и арестовала десятки человек. После этого на протесты вышли желающие поддержать индейцев. По всей стране отменены сотни рейсов.
Экономические последствия от такой блокады могут оказаться крайне серьезными. Ежегодно железнодорожным транспортом пользуются пять миллионов человек. Кроме того, осуществляются крупные грузоперевозки.