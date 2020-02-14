В Канаде из-за протестов в поддержку коренного народа закрыли часть железной дороги

Несогласное с тем, что на их территории собираются построить газопровод, племя начало бастовать. В ответ на это конная полиция разрушила лагерь и арестовала десятки человек. После этого на протесты вышли желающие поддержать индейцев. По всей стране отменены сотни рейсов.