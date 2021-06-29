В Канаде из-за аномальной жары были открыты комнаты охлаждения

Новости Канады. Канада изнывает от аномальной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. Канада изнывает от аномальной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В городе Литтон побит температурный рекорд: в минувшие выходные столбик термометра там поднялся до +46,6 градусов. И, по прогнозам синоптиков, это не предел. Жаркая погода в регионе сохранится еще как минимум неделю.
В провинции Британская Колумбия временно закрыты школы. Местные жители спасаются от палящего солнца на пляжах и у бассейнов. Во многих городах открылись так называемые комнаты охлаждения. Волонтеры раздают на улицах бутылки с водой и шляпы.