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В Канаде из-за аномальной жары были открыты комнаты охлаждения

29 июня 2021 13:18
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Новости Канады. Канада изнывает от аномальной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде из-за аномальной жары были открыты комнаты охлаждения-1

В городе Литтон побит температурный рекорд: в минувшие выходные столбик термометра там поднялся до +46,6 градусов. И, по прогнозам синоптиков, это не предел. Жаркая погода в регионе сохранится еще как минимум неделю.

В Канаде из-за аномальной жары были открыты комнаты охлаждения-4

В провинции Британская Колумбия временно закрыты школы. Местные жители спасаются от палящего солнца на пляжах и у бассейнов. Во многих городах открылись так называемые комнаты охлаждения. Волонтеры раздают на улицах бутылки с водой и шляпы.

# Погода # Фотофакт

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