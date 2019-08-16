В Канаде автомобиль врезался в дом и спровоцировал взрыв газа

Новости Канады. ДТП с серьёзными последствиями. В провинции Онтарио девушка на авто врезалась в дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. ДТП с серьёзными последствиями. В провинции Онтарио девушка на авто врезалась в дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате взорвался газопровод. Пострадали 7 человек, столько же домов разрушены.
Спасатели эвакуировали жителей 100 жилых строений. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что его можно было услышать за несколько кварталов от места происшествия.
Водителя авто задержали. Её обвиняют по трём статьям. Ведётся расследование.