В Канаде автомобиль врезался в дом и спровоцировал взрыв газа

Новости Канады. ДТП с серьёзными последствиями. В провинции Онтарио девушка на авто врезалась в дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате взорвался газопровод. Пострадали 7 человек, столько же домов разрушены.

Спасатели эвакуировали жителей 100 жилых строений. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что его можно было услышать за несколько кварталов от места происшествия.