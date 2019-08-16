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В Канаде автомобиль врезался в дом и спровоцировал взрыв газа

16 августа 2019 09:31
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Новости Канады. ДТП с серьёзными последствиями. В провинции Онтарио девушка на авто врезалась в дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Канаде автомобиль врезался в дом и спровоцировал взрыв газа-1

В результате взорвался газопровод. Пострадали 7 человек, столько же домов разрушены.

В Канаде автомобиль врезался в дом и спровоцировал взрыв газа-4

Спасатели эвакуировали жителей 100 жилых строений. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что его можно было услышать за несколько кварталов от места происшествия.

В Канаде автомобиль врезался в дом и спровоцировал взрыв газа-7

Водителя авто задержали. Её обвиняют по трём статьям. Ведётся расследование.

# Авария # Фотофакт

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