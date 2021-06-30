В Канаде аномальная жара стала причиной смерти более 100 человек
Новости Канады. Более 100 человек стали жертвами аномальной жары в Канаде. Сообщения о внезапных смертях приходят из провинции Британская Колумбия, где уже несколько дней фиксируют температурные рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне воздух прогрелся до +49,5 °C. Такого не было никогда. Официальная причина летальных исходов уточняется. Однако специалисты убеждены: всему виной аномально высокая температура воздуха.
Большинство погибших – пожилые люди, у многих были проблемы со здоровьем. Экстренные службы работают в усиленном режиме. По прогнозам синоптиков, жаркая погода в некоторых районах сохранится как минимум до конца недели.