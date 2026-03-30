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В Камеруне завершилась 14-я Министерская конференция Всемирной торговой организации

30 марта 2026 07:38
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В Камеруне завершилась 14-я Министерская конференция Всемирной торговой организации. Эксперты обсуждали состояние мировой торговли и вызовы, которые испытывает многосторонняя система, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Камеруне завершилась 14-я Министерская конференция Всемирной торговой организации-2

По оценкам специалистов, глобальная торговая архитектура переживает самые серьезные потрясения за десятилетия. Делегаты отметили: односторонние тарифные решения крупнейших экономик усилили напряженность и раскол внутри организации, поставив под вопрос ее способность оставаться ключевым арбитром в мировой торговле.

В Камеруне завершилась 14-я Министерская конференция Всемирной торговой организации-4

Адам Вулфенден, руководитель Тихоокеанской сети по вопросам глобализации:
То, что мы наблюдаем в настоящий момент, это попытки США, ЕС и других стран перестроить эту организацию, чтобы предоставить им больше возможностей для оказания давления и получения того, что они хотят на столе переговоров и в качестве результатов.

Одной из ключевых тем стала электронная коммерция. 66 стран, на долю которых приходится около 70 % мировой торговли, согласовали дорожную карту по внедрению соглашения ВТО об электронной коммерции. Это должно помочь развивающимся государствам ускорить рост цифровых экономик. 

Обсуждали и вопросы развития, включая субсидии в рыбной отрасли – тему, которая остается одной из самых спорных. По мере завершения саммита эксперты отмечают: ВТО переживает кризис, и предупреждения звучат уже не первый год. Страны заявляют о готовности работать вместе, чтобы сохранить организацию, однако единства по поводу реформ пока нет.

# Торговля

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