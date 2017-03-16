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В калифорнийской тюрьме заключенный напал на охранника в столовой

16 марта 2017 07:35
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Новости США. Бунт в Калифорнийской тюрьме закончился ранениями. Один из заключенных напал на охранника в столовой, после чего началась потасовка.

Около тридцати арестантов атаковали других офицеров и стали наносить им удары.

В калифорнийской тюрьме заключенный напал на охранника в столовой -1

В результате, серьезно пострадали около десяти охранников и один заключенный.

Сотрудники тюрьмы были вынуждены применить силу, с помощь перцового газа и оружия они подавили бунт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# США

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