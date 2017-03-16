В калифорнийской тюрьме заключенный напал на охранника в столовой

Новости США. Бунт в Калифорнийской тюрьме закончился ранениями. Один из заключенных напал на охранника в столовой, после чего началась потасовка.
Около тридцати арестантов атаковали других офицеров и стали наносить им удары.
Новости США. Бунт в Калифорнийской тюрьме закончился ранениями. Один из заключенных напал на охранника в столовой, после чего началась потасовка.
Около тридцати арестантов атаковали других офицеров и стали наносить им удары.
В результате, серьезно пострадали около десяти охранников и один заключенный.
Сотрудники тюрьмы были вынуждены применить силу, с помощь перцового газа и оружия они подавили бунт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.