В Калифорнии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Новости США. Крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в штате Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в штате Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пламя поднялось почти на 30 метров. Причины инцидента предстоит выяснить специалистам. По некоторым данным, возгоранию предшествовал взрыв.
Территорию в районе происшествия временно оцепили. Выброса вредных веществ в воздух в результате пожара пока не зафиксировано.