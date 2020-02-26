В Калифорнии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Новости США. Крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в штате Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя поднялось почти на 30 метров. Причины инцидента предстоит выяснить специалистам. По некоторым данным, возгоранию предшествовал взрыв.