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В Калифорнии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

26 февраля 2020 14:32
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Новости США. Крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в штате Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Калифорнии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе -1

Пламя поднялось почти на 30 метров. Причины инцидента предстоит выяснить специалистам. По некоторым данным, возгоранию предшествовал взрыв.

В Калифорнии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе -4

Территорию в районе происшествия временно оцепили. Выброса вредных веществ в воздух в результате пожара пока не зафиксировано.

# Пожар # Фотофакт

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