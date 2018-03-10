В Калифорнии вооруженный мужчина захватил троих сотрудников дома ветеранов, расстрелял их и покончил жизнь самоубийством

Новости США. Неспокойно в Калифорнии. В доме ветеранов вооруженный мужчина расстрелял заложников и покончил жизнь самоубийством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Неспокойно в Калифорнии. В доме ветеранов вооруженный мужчина расстрелял заложников и покончил жизнь самоубийством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее сообщалось, что неизвестный проник в здание и заперся в помещении с тремя сотрудниками заведения. К месту происшествия направили спецназ.
Установить контакт с нападавшим специалистам не удалось. После чего в здании раздались выстрелы. По имеющимся данным, нападавший – бывший военный. Сообщается, что мужчина был психически нездоров.