В Калифорнии вооруженный мужчина захватил троих сотрудников дома ветеранов, расстрелял их и покончил жизнь самоубийством

Новости США. Неспокойно в Калифорнии. В доме ветеранов вооруженный мужчина расстрелял заложников и покончил жизнь самоубийством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее сообщалось, что неизвестный проник в здание и заперся в помещении с тремя сотрудниками заведения. К месту происшествия направили спецназ.