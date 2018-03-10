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В Калифорнии вооруженный мужчина захватил троих сотрудников дома ветеранов, расстрелял их и покончил жизнь самоубийством

10 марта 2018 13:06
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Новости США. Неспокойно в Калифорнии. В доме ветеранов вооруженный мужчина расстрелял заложников и покончил жизнь самоубийством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калифорнии вооруженный мужчина захватил троих сотрудников дома ветеранов, расстрелял их и покончил жизнь самоубийством -1

Ранее сообщалось, что неизвестный проник в здание и заперся в помещении с тремя сотрудниками заведения. К месту происшествия направили спецназ.

В Калифорнии вооруженный мужчина захватил троих сотрудников дома ветеранов, расстрелял их и покончил жизнь самоубийством -3

Установить контакт с нападавшим специалистам не удалось. После чего в здании раздались выстрелы. По имеющимся данным, нападавший – бывший военный. Сообщается, что мужчина был психически нездоров.

# Фотофакт # Убийство

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