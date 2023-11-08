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В Калифорнии сгорел ангар для дирижаблей времён Второй мировой

08 ноября 2023 10:54
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Новости США. В Калифорнии сильный пожар уничтожил ангар для дирижаблей времен Второй мировой войны. Сооружение являлось одной из исторических достопримечательностей США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калифорнии сгорел ангар для дирижаблей времён Второй мировой-1

Там снималось множество телевизионных шоу и голливудских фильмов. Это стало популярным местом у многочисленных туристов. Пламя по неизвестным пока причинам вспыхнуло ночью и мгновенно охватило весь ангар. Прибывшим на место спасателям пришлось ждать, пока не рухнет крыша, чтобы вплотную приблизиться к огню. Как заявили в экстренных службах, несмотря на все их усилия, на ликвидацию пожара может потребоваться несколько дней.

# Пожар # Новости США # Фотофакт

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