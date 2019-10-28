В Калифорнии из-за сильных пожаров отключили электричество у миллионов жителей

Новости США. В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причина – масштабные лесные пожары, которые не прекращаются уже более пяти суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере штата покинуть свои дома вынуждены около 200 тысяч человек. Чтобы избежать возгораний из-за повреждений электропроводки, электричество отключили у миллионов жителей. Этот блэкаут признан самым масштабным в истории штата.

Пожар уже уничтожил около 100 зданий. Борьбу со стихией ведут 30 тысяч человек. Осложняет ситуацию сильный ветер, скорость которого достигает 130 км/час. Специалисты дают неутешительные прогнозы: пламя может распространиться и на запад – в те регионы, где лесных пожаров не было уже более 80 лет.