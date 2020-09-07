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В Израиле ввели комендантский час из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу

07 сентября 2020 13:02
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Новости Израиля. В Израиле на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки ввели комендантский час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ограничения действуют в 40 городах страны.

В Израиле ввели комендантский час из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу-1

С 19 часов до 5 утра будут закрыты все предприятия и непродовольственные магазины. В этот промежуток времени жители не могут выходить из домов дальше, чем на 500 метров. Кроме того, в населенных пунктах с «красным уровнем» эпидситуации закрылись школы. Образовательные учреждения возобновят работу лишь тогда, когда уровень заболеваемости снизится до приемлемого.

В Израиле ввели комендантский час из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу-4

Как долго в городах будет действовать комендантский час, пока не сообщается.

# Коронавирус # Фотофакт

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