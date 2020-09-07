В Израиле ввели комендантский час из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу

С 19 часов до 5 утра будут закрыты все предприятия и непродовольственные магазины. В этот промежуток времени жители не могут выходить из домов дальше, чем на 500 метров. Кроме того, в населенных пунктах с «красным уровнем» эпидситуации закрылись школы. Образовательные учреждения возобновят работу лишь тогда, когда уровень заболеваемости снизится до приемлемого.