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В Израиле военные нечаянно перевернули танк. Смотрите, как это было

23 ноября 2020 18:35
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Новости Израиля. В Израиле военные при погрузке на тягач перевернули танк. К счастью, никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле военные нечаянно перевернули танк. Смотрите, как это было-1

Авария произошла на армейской базе в долине реки Иордан. Заехав на прицеп, 70-тонная боевая машина не остановилась и продолжила движение. Наехав на ограничитель, танк завалился на левый бок, упал с трейлера и перевернулся.

В Израиле военные нечаянно перевернули танк. Смотрите, как это было-4

Авария произошла из-за того, что водитель потерял зрительный контакт с командиром, руководившим погрузкой, а также потому, что танк встал не под нужным углом.

# Авария # Фотофакт

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