В Израиле военные нечаянно перевернули танк. Смотрите, как это было

Новости Израиля. В Израиле военные при погрузке на тягач перевернули танк. К счастью, никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла на армейской базе в долине реки Иордан. Заехав на прицеп, 70-тонная боевая машина не остановилась и продолжила движение. Наехав на ограничитель, танк завалился на левый бок, упал с трейлера и перевернулся.