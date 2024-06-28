В Израиле тысячи протестующих блокируют дороги по всей стране

Протестующие блокируют дороги по всему Израилю. Жизнь некоторых городов буквально встала на паузу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тель-Авиве собрались тысячи активистов, которые не согласны с решениями по ближневосточному конфликту. Они призывают премьер-министра уйти в отставку, а других членов правительства принять соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Это позволит вернуть домой заложников. Протесты подтверждают разногласия в израильском обществе, которые обострились после нового этапа противостояния Израиля и ХАМАС.