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В Израиле тысячи протестующих блокируют дороги по всей стране

28 июня 2024 10:02
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Протестующие блокируют дороги по всему Израилю. Жизнь некоторых городов буквально встала на паузу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле тысячи протестующих блокируют дороги по всей стране-1

В Тель-Авиве собрались тысячи активистов, которые не согласны с решениями по ближневосточному конфликту. Они призывают премьер-министра уйти в отставку, а других членов правительства принять соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Это позволит вернуть домой заложников. Протесты подтверждают разногласия в израильском обществе, которые обострились после нового этапа противостояния Израиля и ХАМАС.

# Международная политика

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