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В Израиле тысячи людей продолжают выходить на антиправительственные протесты

21 июня 2024 09:28
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В Израиле не утихают антиправительственные выступления. Тысячи людей выходят на улицы, требуя прекращения конфликта в Газе и освобождения заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле тысячи людей продолжают выходить на антиправительственные протесты-1

В Иерусалиме демонстранты заблокировали резиденцию премьер-министра, призывая его уйти в отставку и провести досрочные выборы. Впрочем, протесты, которыми Израиль охвачен уже несколько месяцев, ничего не меняют. Конфликт в Газе не утихает, заложники остаются в плену, а Нетаньяху сохраняет стабильное большинство в парламенте.

# Акции протеста

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