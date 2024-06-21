В Израиле тысячи людей продолжают выходить на антиправительственные протесты

В Израиле не утихают антиправительственные выступления. Тысячи людей выходят на улицы, требуя прекращения конфликта в Газе и освобождения заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иерусалиме демонстранты заблокировали резиденцию премьер-министра, призывая его уйти в отставку и провести досрочные выборы. Впрочем, протесты, которыми Израиль охвачен уже несколько месяцев, ничего не меняют. Конфликт в Газе не утихает, заложники остаются в плену, а Нетаньяху сохраняет стабильное большинство в парламенте.