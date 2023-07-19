В Израиле протестующие против судебной реформы захватили здание фондовой биржи в столице

Новости Израиля. День сопротивления в Израиле плавно перетек в ночь. Тысячи активистов заблокировали дороги в крупнейших городах страны и захватили фондовую биржу в Тель-Авиве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно там прошла крупнейшая демонстрация против судебной реформы премьера. Митингующие жгли пиротехнику и разбрасывали фальшивые банкноты как символ коррупции. Мирным шествие назвать нельзя. С наступлением темноты начались и столкновения активистов с полицией. Для оттеснения демонстрантов силовики применили водометы.

По данным полиции, не менее 45 человек задержаны. Напомним, протесты в Израиле не прекращаются уже 28-ю неделю подряд. Правительство продолжает продвигать спорную судебную реформу, которая наделяет его еще большей властью.