В Израиле протестующие против судебной реформы заблокировали вход в парламент и заковали себя в цепи

Новости Израиля. В Израиле протестующие заблокировали вход в парламент. Через несколько часов там пройдет решающее голосование по судебной реформе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас возле парламента собрались несколько тысяч человек. Группа активистов переоделась в судей и заковала себя в цепи, таким образом обвиняя премьер-министра в давлении на судебную систему. Чтобы отогнать демонстрантов от входа в здание, полицейские применили водометы.

Около 10 человек задержаны. Десятки тысяч протестующих выстроились вдоль улиц, перекрыв дороги. Кроме того, они заблокировали вход в дом министра экономики.