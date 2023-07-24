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В Израиле протестующие против судебной реформы заблокировали вход в парламент и заковали себя в цепи

24 июля 2023 11:14
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Новости Израиля. В Израиле протестующие заблокировали вход в парламент. Через несколько часов там пройдет решающее голосование по судебной реформе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле протестующие против судебной реформы заблокировали вход в парламент и заковали себя в цепи-1

Сейчас возле парламента собрались несколько тысяч человек. Группа активистов переоделась в судей и заковала себя в цепи, таким образом обвиняя премьер-министра в давлении на судебную систему. Чтобы отогнать демонстрантов от входа в здание, полицейские применили водометы.

В Израиле протестующие против судебной реформы заблокировали вход в парламент и заковали себя в цепи-4

Около 10 человек задержаны. Десятки тысяч протестующих выстроились вдоль улиц, перекрыв дороги. Кроме того, они заблокировали вход в дом министра экономики.

В Израиле протестующие против судебной реформы заблокировали вход в парламент и заковали себя в цепи-7

Полицейским пришлось оттаскивать протестующих силой.

# Акции протеста # Новости Израиля # Фотофакт

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