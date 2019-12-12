В Израиле пройдут третьи за год парламентские выборы

Новости Израиля. Третья попытка за год: в Израиле пройдут очередные парламентские выборы. Кнессет назначил всеобщее голосование на 2 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам предыдущих выборов, которые состоялись 9 апреля и 17 сентября, блоки правых и левых партий набрали примерно одинаковое количество голосов. Поскольку ни премьеру Биньямину Нетаньяху, ни оппозиционеру Бени Ганцу не удалось сформировать коалиционное правительство в отведенный срок, гражданам придется вновь прийти на участки.