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В Израиле перекрыли почти все шоссе из-за сильного снежного шторма

27 января 2022 14:52
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Новости Израиля. На Израиль обрушился мощный снежный шторм. Он вызвал большие проблемы в не привыкшей к таким природным явлениям стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Израиле перекрыли почти все шоссе из-за сильного снежного шторма-1

В частности, транспортный коллапс. Из-за снега пришлось перекрыть почти все шоссе, на дорогах десятки аварий. Чтобы наладить сообщение между городами, пришлось запускать дополнительные поезда.  

Непогоде радуются только дети, так как в школах временно отменены занятия. Подобные аномалии в Израиле случаются раз в 10 лет. Синоптики обещают, что снегопады продлятся до выходных. А это вызовет еще одну неприятную проблему: после таяния сугробов некоторые районы могут оказаться под водой.  

# Погода # Фотофакт

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