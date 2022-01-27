В Израиле перекрыли почти все шоссе из-за сильного снежного шторма

Новости Израиля. На Израиль обрушился мощный снежный шторм. Он вызвал большие проблемы в не привыкшей к таким природным явлениям стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, транспортный коллапс. Из-за снега пришлось перекрыть почти все шоссе, на дорогах десятки аварий. Чтобы наладить сообщение между городами, пришлось запускать дополнительные поезда.

Непогоде радуются только дети, так как в школах временно отменены занятия. Подобные аномалии в Израиле случаются раз в 10 лет. Синоптики обещают, что снегопады продлятся до выходных. А это вызовет еще одну неприятную проблему: после таяния сугробов некоторые районы могут оказаться под водой.