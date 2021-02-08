В Израиле отменяют жёсткий карантин. Открываются салоны красоты и рестораны

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 106,5 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Всемирной организации здравоохранения отмечают замедление темпов распространения COVID-19. Коронавирус в мире. В Австралии уже три дня нет новых заболевших, а Австрия смягчает карантин

На Кипре стартует второй этап ослабления карантинного режима. А власти Иордании начали постепенно открывать детские сады, школы и университеты, которые не работали с марта.