В Израиле отменяют жёсткий карантин. Открываются салоны красоты и рестораны

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 106,5 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Всемирной организации здравоохранения отмечают замедление темпов распространения COVID-19.
Коронавирус в мире. В Австралии уже три дня нет новых заболевших, а Австрия смягчает карантин
На Кипре стартует второй этап ослабления карантинного режима. А власти Иордании начали постепенно открывать детские сады, школы и университеты, которые не работали с марта.
Жесткий карантин отменяется и в Израиле. Открываются салоны красоты, кафе и рестораны могут работать на вынос. Гражданам разрешено удаляться от места жительства больше чем на один километр.