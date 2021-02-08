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В Израиле отменяют жёсткий карантин. Открываются салоны красоты и рестораны

08 февраля 2021 08:21
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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 106,5 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают замедление темпов распространения COVID-19.  

Коронавирус в мире. В Австралии уже три дня нет новых заболевших, а Австрия смягчает карантин

В Израиле отменяют жёсткий карантин. Открываются салоны красоты и рестораны-1

На Кипре стартует второй этап ослабления карантинного режима. А власти Иордании начали постепенно открывать детские сады, школы и университеты, которые не работали с марта.  

В Израиле отменяют жёсткий карантин. Открываются салоны красоты и рестораны-4

Жесткий карантин отменяется и в Израиле. Открываются салоны красоты, кафе и рестораны могут работать на вынос. Гражданам разрешено удаляться от места жительства больше чем на один километр.  

В Израиле отменяют жёсткий карантин. Открываются салоны красоты и рестораны-7

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# Коронавирус # Фотофакт

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