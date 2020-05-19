В Израиле открылся пляжный сезон, а во Франции началась учёба в школах

Новости мира. Все больше стран ослабляют карантинные меры, принятые из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай выделит помощь в размере 2 млрд долларов странам, пострадавшим от коронавируса

Так, в Италии сняли ограничения на торговлю и религиозные церемонии. Ожили и венецианские каналы. В лодках пассажиры должны находится на безопасной друг от друга дистанции. Одновременно разрешено перевозить не более шести человек.