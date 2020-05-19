В Израиле открылся пляжный сезон, а во Франции началась учёба в школах
Новости мира. Все больше стран ослабляют карантинные меры, принятые из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Так, в Италии сняли ограничения на торговлю и религиозные церемонии. Ожили и венецианские каналы. В лодках пассажиры должны находится на безопасной друг от друга дистанции. Одновременно разрешено перевозить не более шести человек.
Во Франции уже начались занятия в средней школе. Наполняемость классов – максимум 12 учеников.
В Израиле 19 мая открылся пляжный сезон.
В Ирландии правительство разрешило торговлю непродовольственными товарами. Кроме того, теперь можно заниматься спортом на свежем воздухе, в том числе и посещать гольф-клубы.
Четырехступенчатую систему для выхода из карантина разработали власти Испании. Свой план действий предусмотрен для каждого региона.