В Израиле обнаружили руины библейского дворца. Он мог быть построен в 8 веке до нашей эры

Новости Израиля. Руины библейского дворца обнаружили в Израиле. Останки строения и другие реликвии нашли в нескольких километрах от Старого города Иерусалима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди артефактов – три каменные капители колонн, украшенные известным символом Иудейского царства. Увидеть этот узор сейчас можно на монете в 5 шекелей.

По мнению специалистов, дворец был построен в VIII веке до нашей эры. В нем мог жить царь или представитель высшей знати. А разрушили дворец, скорее всего, во время вавилонского нашествия.