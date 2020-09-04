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В Израиле обнаружили руины библейского дворца. Он мог быть построен в 8 веке до нашей эры

04 сентября 2020 14:25
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Новости Израиля. Руины библейского дворца обнаружили в Израиле. Останки строения и другие реликвии нашли в нескольких километрах от Старого города Иерусалима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Израиле обнаружили руины библейского дворца. Он мог быть построен в 8 веке до нашей эры-1

В Израиле обнаружили руины библейского дворца. Он мог быть построен в 8 веке до нашей эры-3

Среди артефактов – три каменные капители колонн, украшенные известным символом Иудейского царства. Увидеть этот узор сейчас можно на монете в 5 шекелей.  

В Израиле обнаружили руины библейского дворца. Он мог быть построен в 8 веке до нашей эры-6

По мнению специалистов, дворец был построен в VIII веке до нашей эры. В нем мог жить царь или представитель высшей знати. А разрушили дворец, скорее всего, во время вавилонского нашествия.  

В Израиле обнаружили руины библейского дворца. Он мог быть построен в 8 веке до нашей эры-9

В Израиле обнаружили руины библейского дворца. Он мог быть построен в 8 веке до нашей эры-11

В Управлении древностями Израиля заявили, что эти находки – самые красивые и впечатляющие из всех, сделанных до сих пор. 

# Археология # Фотофакт

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