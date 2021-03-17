В Израиле нашли фрагменты библейских свитков, которым 2000 лет

Это успех, к которому археологи шли примерно 60 лет. Именно столько прошло с момента первой подобной находки. Раскопки велись с 2017 года в труднодоступных местах. Во время них также были найдены монеты, скелет ребенка, захороненного 6000 лет назад, и плетеная корзина, сделанная 10,5 тысяч лет назад.