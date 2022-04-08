В Израиле ликвидировали террориста, который устроил стрельбу в центре Тель-Авива

Новости Израиля. В Израиле ликвидировали террориста, который устроил стрельбу в центре Тель-Авива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его поисках участвовала тысяча полицейских. Мужчина был обнаружен в пригороде Тель-Авива и ликвидирован в ходе перестрелки. Как сообщает местная полиция, он был палестинцем.