Новости Израиля. В Израиле ликвидировали террориста, который устроил стрельбу в центре Тель-Авива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. В Израиле ликвидировали террориста, который устроил стрельбу в центре Тель-Авива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В его поисках участвовала тысяча полицейских. Мужчина был обнаружен в пригороде Тель-Авива и ликвидирован в ходе перестрелки. Как сообщает местная полиция, он был палестинцем.
Напомним, в результате теракта погибли два человека. Еще 12 получили ранения. Четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии.