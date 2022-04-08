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В Израиле ликвидировали террориста, который устроил стрельбу в центре Тель-Авива

08 апреля 2022 11:49
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Новости Израиля. В Израиле ликвидировали террориста, который устроил стрельбу в центре Тель-Авива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле ликвидировали террориста, который устроил стрельбу в центре Тель-Авива-1

В его поисках участвовала тысяча полицейских. Мужчина был обнаружен в пригороде Тель-Авива и ликвидирован в ходе перестрелки. Как сообщает местная полиция, он был палестинцем.

В Израиле ликвидировали террориста, который устроил стрельбу в центре Тель-Авива-4

Напомним, в результате теракта погибли два человека. Еще 12 получили ранения. Четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

# Теракт # Фотофакт

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