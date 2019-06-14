В Измайловском кремле вспыхнул пожар из-за тополиного пуха

Новости России. На территории Измайловского кремля в Москве вспыхнул пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным специалистов, возгорание произошло в одном из офисных помещений из-за тополиного пуха.

Пожарные оперативно ликвидировали воспламенение, однако ущерб деревянному зданию все же был нанесен. «Вернисаж в Измайлово» – наиболее крупная с мировым именем выставка-ярмарка изделий и предметов художественного и прикладного искусства, созданная 25 лет назад.