Прямой эфир

В Измайловском кремле вспыхнул пожар из-за тополиного пуха

14 июня 2019 09:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. На территории Измайловского кремля в Москве вспыхнул пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным специалистов, возгорание произошло в одном из офисных помещений из-за тополиного пуха.

В Измайловском кремле вспыхнул пожар из-за тополиного пуха-1

Пожарные оперативно ликвидировали воспламенение, однако ущерб деревянному зданию все же был нанесен. «Вернисаж в Измайлово» – наиболее крупная с мировым именем выставка-ярмарка изделий и предметов художественного и прикладного искусства, созданная 25 лет назад.

В Измайловском кремле вспыхнул пожар из-за тополиного пуха-4

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Чикаго на 103 этаже небоскрёба под ногами туристов треснул стеклянный пол
14 июня 2019 09:22

В Чикаго на 103 этаже небоскрёба под ногами туристов треснул стеклянный пол

Обвинения в коррупции предъявлены экс-президенту Судана
14 июня 2019 09:13

Обвинения в коррупции предъявлены экс-президенту Судана

Ошеломляющие кадры: масштабный оползень обрушился на пляж
14 июня 2019 09:10

Ошеломляющие кадры: масштабный оползень обрушился на пляж