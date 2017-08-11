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В Италии жертвами криминальных разборок стали двое мирных граждан

11 августа 2017 08:15
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Новости Италии. Италия даст жесткий ответ на всплеск войны между мафиозными кланами в южной области Апулия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МВД страны Марко Миннити заявил, что жертвами криминальных разборок на этой неделе стали двое мирных граждан. Погибшие – крестьяне, которые оказались невольными свидетелями заказного убийства. Они попытались скрыться с места происшествия, однако киллеры не дали им этого сделать. Есть и другие жертвы – как правило, это участники противоборствующих группировок и их семьи.

# Фотофакт # Криминал

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