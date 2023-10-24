В Италии за месяц почти на 1% сократилось промышленное производство

Новости Италии. В Италии зафиксировано падение промышленного производства. За месяц оно сократилось почти на процент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это гораздо больше, чем прогнозировали аналитики. Причем тенденция наблюдается шестой месяц подряд. В стране упал выпуск потребительских товаров. Из-за низкого спроса по причине падения покупательской способности итальянцев за последние три месяца ВВП упал почти на половину процента.